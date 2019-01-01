الفرنسي لا يرغب بالرحيل!

على الرغم مما أُثير في الفترة الأخيرة، ولكن بول بوجبا قد يستمر في صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد أن أشارت أخر التقارير أنه لا يرغب بالرحيل.

أكدت تقارير "إيه إس بي إن" أن الفرنسي يريد ضمانات بأن الفريق يسير في الطريق الصحيح من أجل الاطمئنان على مستقبل النادي.