أعلن إنتر عن تعاقده مع البلجيكي لوكاكو قادماً من صفوف مانشستر يونايتد، بعد صراع قوي مع يوفنتوس على ضمه قبل أن ينسحب الأخير من الصفقة بسبب رفض ديبالا للمبادلة.

انضم لوكاكو للينراتزوري في عقد مدته خمس سنوات مقابل ما يقرب من 80 مليون يورو، بسبب الاصرار الشديد من كونتي للتعاقد معه.