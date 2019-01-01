مدونة حية

أخبار انتقالات مانشستر يونايتد | كوتينيو يرفض الشياطين الحُمر وراشفورد يجدد عقده

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لمانشستر يونايتد اليوم 1 يوليو 2019، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المحتمل انضمامهم لكتيبة سولشار في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
Getty Images

مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد

2019-07-01T10:12:10Z

الإنجليزي الدولي يمدد عقده ويصبح واحداً من الأعلى أجراً في الفريق

نشرت الديلي تيليغراف تقريراً يشير إلى أن ماركوس راشفورد قام بالتوقيع على عقدٍ جديد مع مانشستر يونايتد يمتد لأربع سنوات.

وبحسب العقد الجديد سيتقاضى الإنجليزي الدولي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح بذلك قريباً من صاحب الأجر الأعلى في الفريق أليكسيس سانشيز، والذي يتقاضى 500 ألف جنيهاً استرلينياً.

Getty

ليفربول يتحرك لإعادة كوتينيو

2019-07-01T09:52:06Z

البرازيلي الدولي لا يرغب في الانضمام لمانشستر يونايتد

يستعد ليفربول للتواصل مع فيليبي كوتينيو لاستعادته من برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد خروجه منذ فترة وجيزة لم تتجاوز العام ونصف.

ونقلت صحيفة الديلي ميرور عن كوتينج 10 أن اللاعب البرازيلي قال أنه لا يريد الانضمام لمانشستر يونايتد، احتراماً لمشاعر جماهير فريقه السابق والعداء التاريخي بينهم وبين جماهير الشياطين الحمر.

ويعاني صاحب الـ27 عاماً من تراجع في المستوى منذ وصوله للكامب نو، على الرغم من أن صفقة انتقاله كانت قياسية وكلفت خزائن الكتلان 142 مليون جنيه إسترليني.

Getty Images

اهتمام مفاجئ من مانشستر يونايتد بالفرنسي ندومبيلي

2019-06-30T21:04:28Z

أبرز مانشستر يونايتد اهتماماً مفاجئاً بضم الفرنسي ندومبيليه لاعب وسط ليون، على الرغم أن اللاعب في مفاوضات متقدمة مع توتنهام هوتسبيرز في الفترة الأخيرة.

أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن اليونايتد قد يتدخل في الصفقة خاصةً مع عدم توصل الفريق اللندني لإتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لبوجبا.

مازال بوجبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد

2019-06-30T16:16:41Z

بوجبا ينتظر التحدث مع سوليشار لإتخاذ القرار

أفادت بعض التقارير بأن اللاعب بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ينتظر إنتهاء الأجازة الصيفية للتحدث مع المدرب أوله جونار سولشار للسماح له بالمغادرة في سوق الانتقالات الحالي.
يأمل لاعب خط الوسط الدولي في إقناع المدرب لإلغاء قرار عقوبة الانتقال التي أقرها نائب الرئيس التنفيذي إد وودورد.

يُذكر أن يوفنتوس وريال مدريد مهتمان بالاعب الذي بحسب ما أفادت به صحيفة "The Sun" بأن مانشستر يونايتد لن يسمح بمغادرة اللاعب بأقل من 120 مليون جنية إسترليني.

مانشستر يونايتد يُتابع جون ماكجين لاعب آستون فيلا

2019-06-30T16:08:28Z

الأسكتلندي الشاب مطلوب من قِبل الشياطين الحُمر

ذكرت صحيفة "The Sun" أن مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب خط الوسط اللاعب جون ماكجين.

وأضاف التقرير بأن نادي آستون فيلا لن يتخلوا عن اللاعب بسهولة ويسعون للحصول على ملبغ 50 مليون جنية إسترليني للتخلي عن اللاعب الذي أشتروه مبلبغ 3 ملايين جنيه إسترليني فقط منذ عام.

كان اللاعب الاسكتلندي قد سجل في آخر مباراة خاضها مع فريقه وأدى أدائه المتميز في الموسم الماضي إلى لفت نظر الشياطين الحُمر.

مانشستر يونايتد يسعى لضم الدنماركي جاكوب برون لارسين

2019-06-30T16:03:48Z

لاعب بوروسيا دورتموند صاحب الـ20 عاماً هدفاً للشياطين الحُمر

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "the Sun" بأن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند اللاعب جاكوب برون لارسن .

وأضافت الصحيفة أن هناك صراع على ضم اللاعب من قِبل ليفربول وآرسنال أيضاً، حيث قدم لاعب الجناح موسم جيد في الدوري الألماني المنقضي، وقد خاض اللاعب صاحب الـ20 عاماً 30 مباراة مع فريقه وتم استدعائه أيضاً ليشارك مع منتخب الدنمارك لأول مرة.

مانشستر يونايتد يخسر سباق ضم دي ليخت

2019-06-30T15:57:44Z

بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.

كان هناك صراع كبير بين كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وبرشلونة مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.