يخشى مانشستر يونايتد من رحيل نجم الفريق بول بوجبا في أي وقت في سوق الانتقالات الحالي، لذا بدأ يجهز من أجل تعويضه إذا ما أصر على قراره بخوض تجربة جديدة هذا الصيف.

أشارت مصادر صحيفة آس أن الشياطين الحمر وقع اختيارهم على الصربي لتعويض بوجبا، واقتربوا من التوصل إلى إتفاق مع لاتسيو لضمه مقابل 75 مليون يورو بالإضافة للحوافز.