قام سولشار بالرد على شائعات أليكسس سانشيز، الذي تصر التقارير الإيطالية على اقترابه من الرحيل عن مانشستر يونايتد والانضمام للإنتر قبل غلق سوق الانتقالات في بقية الدوريات الأوروبية.

عندما تم سؤال النرويجي عنما يٌشاع عن سانشيز قال بأنه ليس لديه أي أخبار لإعلانها، وأضاف بأن سوق الانتقالات لم ينتهِ بعد، لكنه في الوقت الحالي لاعباً لمانشستر يونايتد.

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