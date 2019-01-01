اقترب روما من ضم مدافع جديد بعد أن فشلتت مفاوضات روجاني ولوفرين في الفترة الماضية، وهو سمولينج لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أشارت مصادر سكاي سبورت أن سمولينج تحدث مع فونيسكا قبل انتقاله، وسيجري الفحص الطبي مع الفريق الإيطالي اليوم، قبل أن ينضم على سبيل الإعارة.