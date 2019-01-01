أعلن مانشستر يونايتد اليوم الأحد عن تعاقده مع الفرنسي الموهوب"هانيبال مجبري" قادماً من صفوف موناكو، في صفقة مهمة لتدعيم أكاديمية الفريق.

انضم مجبري للشياطين الحمر مقابل 9 مليون جنيه إسترليني، ويعد من أبرز المواهب على الإطلاق بالنسبة للاعبي جيله وينتظره مستقبل مبهر.