يبدو أن مانشستر يونايتد لازال يسعى للتخلص من الشيلي سانشيز على الرغم من غلق سوق الانتقالات بإنجلترا، مما سيعني أن الفريق لن يكون قادراً على ضم بديل.

أشارت بعض المصادر المقربة من روما، أن الشياطين الحمر قاموا بعرض سانشيز على الجيالوروسي وأبدوا موافقتهم على دفع جزء كبير من راتبه.