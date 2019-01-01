قرر مانشستر يونايتد الإسراع في مفاوضات "لونجستاف" تمهيداً لضم اللاعب مع بداية الجولة التحضيرية للفريق، حتى يكون جاهزاً تماماً للموسم المقبل ويعتاد على أسلوب سولشار.

أكدت تقارير موقع "مانشستر إيفيننج نيوز" بأن اليونايتد من المتوقع له التحرك لضم اللاعب الشاب هذا الأسبوع، ليتواجد في جولات الفريق الصيفية.