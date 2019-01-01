بوجبا مصمم على قراره بالرحيل

يبدو أن الفرنسي بول بوجبا لازال مصمماً على قراره بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، على الرغم من مغادرة مورينيو الذي كان سبباً في افتعاله لبعض المشاكل في الموسم الماضي.

حيث أشارت مصادر صحيفة ماركا الإسبانية، أن بوجبا سيجتمع مع سولشار في الأسبوع المقبل بمجرد بدء تحضيرات الموسم المقبل من أجل إبلاغه بقراره للرحيل.