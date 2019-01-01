لا ينوي مانشستر يونايتد التعاقد مع جاريث بيل لاعب ريال مدريد، على الرغم أنه متاح للبيع في سوق الانتقالات الحالي بتأكيد من مدربه زين الدين زيدان، الذي ألمح لاقترابه من الرحيل.

أشارت مصادر مانشستر إيفيننج نيوز أن الشياطين الحمر ليست لديهم أي رغبة للتعاقد مع الويلزي، بعد أن كان النادي مهتماً بضمه في السنوات القليلة الماضية.