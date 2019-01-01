قالت صحيفة صن أن مانشستر يونايتد يسعى للتوقيع مع نجم ريال سرقسطة الشاب ماتيو ميجيا مقابل 600 ألف جنيهاً استرلينياً، وذلك محاولةً من الشياطين الحمر لتدعيم فريقهم للمستقبل.

يلعب صاحب الـ16 عاماً في الطرف، وهو هداف فريقه في الموسم المنقضي على أرضه، ويسعى المدرب النرويجي أوله جونار سولشار إلى ضمه تدعيماً لهذا المركز الذي عانى منه الفريق في الموسم الماضي، وتماشياً مع فلسفته بضخ دماء جديدة شابة في الفريق.