اليونايتد لا يريد الفرنسي في الفريق

يبدو أن مانشستر يونايتد غير سعيد أبداً بمحاولات اللاعب ووكيل أعماله للرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي، لذا بدأ يفكر في بيعه جدياً والتخلص منه.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن اليونايتد وبرغم ما يظهروه أمام الإعلام أن بوجبا ليس للبيع ولكنه يرغبون ببيعه إذا وجد عرض مناسب ومُغري للتفريط فيه.