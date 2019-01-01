يحاول بول بوجبا الضغط على إدارة مانشستر يونايتد لإرغامهم على رحيله عن الفريق قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا يوم الخميس المقبل، مما اضطر سولشار لاستبعاده عن المباراة الودية الأخيرة.

أشارت مصادر دايلي ميل أن اللاعب غير مصاب كما أعلن الننادي عن تعرضه لإصابة في الظهر، وأنها حيلة منه من أجل إقناع ناديه ببيعه إلى ريال مدريد الذي يسعى لضمه بسبب إعجاب زيدان به.