هل ينهي الشياطين الحمر مسلسل التخلص من لوكاكو بصفقة تبادلية مع الإنتر ينضم بموجبها إيكاردي

على ما يبدو أن صفقة انتقال لوكاكو للإنتر تعيش مراحلها الأخيرة، فمانشستر يونايتد انفتح على فكرة إبرام صفقة تبادلية مع النيراتزوري يضم بموجبها إيكاردي ويرحل المهاجم البلجيكي، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة إكسبريس.

لا يمانع صاحب الـ26 عاماً فكرة الانضمام للدوري الإيطالي في سوق انتقالات الصيف الحالي، خاصةً مع خروج مشاكل على السطح بينه وبين أوله جونار سولشار.