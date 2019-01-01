بوجبا مستمر مع اليونايتد

أكد النرويجي "سولشار" المدير الفني لمانشستر يونايتد على ثقته في بقاء بوجبا مع الفريق في سوق الانتقالات الحالي، على الرغم أن اللاعب يحاول التمرد من أجل إرغام ناديه على التفريط فيه قبل غلق الميركاتو في إنجلترا.

صرح سولشار عقب أخر المباريات الودية لليونايتد ضد ميلان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وقال: لا مجال للشك، بوجبا مستمر مع اليونايتد، خاصة مع ضيق الوقت للتعاقد مع بديل له مع تبقي أيام معدودة على نهاية السوق.