يتهيأ ريال مدريد للانقضاض على الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، ولكن بعد بيع جاريث بيل المطلوب بقوة من عدة أندية صينية في سوق الانتقالات الحالي.

أشارت مصادر صحيفة ذا صن أن الملكي على استعداد لتقديم عرض رسمي بحوالي 150 مليون يورو من أجل ضم بوجبا ولكن بعد التفريط في الويلزي.