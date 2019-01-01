يفكر مانشستر يونايتد في التعاقد مع الفرنسي"وسام بن يدر" مهاجم إشبيلية الإسباني، بعد أن قام الفريق الأندلسي بضم أكثر من مهاجم هذا الصيف وهما دبور ودي يونج، مما قد يسهل خروجه.

أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن الشياطين الحمر يتنافسوا مع باريس سان جيرمان على ضم اللاعب، تحسباً لاحتمالية رحيل لوكاكو إلى إيطاليا وسط اهتمام قوي من الإنتر ويوفنتوس.