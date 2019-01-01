نفى مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع بيبي لاعب ليل الفرنسي، خاصةً بعد أن أشارت بعض التقارير الفرنسية عن اقتراب الفريق الإنجليزي من ضم الجناح الإيفواري.

أشارت مصادر صحيفة ميرور أن مسئولي الشياطين الحمر غاضبين للغاية من استخدام اسم النادي من أجل زيادة أسعار اللاعبين، مؤكدة أن أخبار الاهتمام بضم بيبي غير صحيحة إطلاقاً.