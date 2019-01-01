يبدو أن انهيار صفقة انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد قد ألقت بظلالها على مفاوضات لوكاكو مع البيانكونيري، وزادت احتمالية انسحاب يوفنتوس من الصفقة بسبب اصرار اليونايتد للحصول على مبلغ كبير للتفريط في اللاعب.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الإنتر أصبح هو الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد مع البلجيكي في الوقت الراهن، ولكن الشياطين الحمر يصروا على الحصول على 83 مليون يورو مقابل بيعه.

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