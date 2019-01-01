عبر كوفاتش مدرب بايرن ميونخ عن إعجابه بساني جناح مانشستر سيتي، في ظل اهتمام العملاق الألماني بضم اللاعب من أجل تعويض رحيل ريبيري وروبين هذا الصيف.

أصر كوفاتش على أن البافاري يجب أن يقوم بمجاراة الأندية الإنجليزية والإسبانية من حيث الرواتب من أجل التعاقد مع أفضل اللاعبين.