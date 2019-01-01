مدونة حية

أخبار انتقالات مانشستر سيتي | وست هام يرد على استفسار رايس، واهتمام جاد بضم كوليبالي

جول يرصد لكم آخر أخبار الانتقالات والتقارير الصادرة من مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق انتقالات صيف 2019

محدث
التعليقات()
Getty

اهتمام جاد من مانشستر سيتي بالتعاقد مع كوليبالي

2019-06-19T20:48:58Z

هل سيفرط فيه نابولي؟

يبدو أن تعاقدات مانشستر سيتي الدفاعية لن تتوقف أبداً منذ مجئ جوارديولا، بعد التعاقد مع والكر، ميندي، دانيلو ولابورتي، أظهر السيتزين اهتماماً بضم مدافع جديد وهو كوليبالي لاعب نابولي.

وطبقاً لمصادر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فأن أبطال الدوري الإنجليزي على استعداد لتقديم عرض رسمي يصل إلى 95 مليون يورو من أجل التوقيعه معه.

Getty Images

وست هام يونايتد يرد على استفسار السيتي بخصوص رايس

2019-06-19T20:46:46Z

ديكلان ينال إعجاب بيب

قام وست هام يونايتد بالرد على استفسار مانشستر سيتي فيما يخص التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب "ديكلان رايس" خاصةً مع سعي السيتزين لدعم هذا الخط بقوة منذ تعثر صفقة جورجينيو في الصيف الماضي.

وطبقاً لهذه التقارير، فأن المطارق أخبروا إدارة مانشستر سيتي بأن اللاعب ليس للبيع، مما سيضطر السماوي للنظر إلى خيارات آخرى.

السيتي يقترب من التعاقد مع جوهرة بنفيكا

2018-11-30T20:59:25Z

لتعويض الرحيل المُنتظر لدياز

اقترب مانشستر سيتي من تعويض الرحيل المتوقع للناشئ دياز إلى ريال مدريد، بعد أن حدد بديله والذي سيكون من بنفيكا البرتغالي.

حيث أشارت صحيفة ريكورد إلى اقتراب الفريق الإنجليزي مع "تياجو دانتاس" صانع ألعاب بنفيكا بي ولاعب منتخب البرتغال تحت 19 عام، خاصةً وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي أيضاً.

www.slbenfica.pt

جوارديولا يلمح لاقتراب دياز من الرحيل

2018-11-30T20:56:40Z

في الطريق لريال مدريد

بات رحيل براهيم دياز عن مانشستر سيتي مسألة وقت ليس أكثر بعد أن ألمح بيب إلى اقترابه من مغادرة الفريق.

حيث صّرح جوارديولا قائلاً: إذا لم يرغب بالبقاء، يمكنه أن يرحل .. خاصةً مع تبقي عام واحد على نهاية عقده وعدم نيته للتجديد.

يُذكر أن صحيفة ماركا كانت قد أشارت إلى أن دياز يقترب من التوقيع للريال إما في يناير المقبل أو الصيف القادم على أقصى تقدير.

السيتي يراقب مدافع سامبدوريا في الديربي

2018-11-28T22:14:16Z

هل يتحرك لضمه في الشتاء؟

يبدو أن رغبة بيب جوارديولا في ضم مدافعين جدد لم تتوقف حتى بعد التعاقد مع لابورتي، خاصةً وأن الفريق يراقب لاعب آخر في الدوري الإيطالي.

هذا المدافع هو الدانماركي أندرسن لاعب سامبدوريا والذي قام الفريق - بحسب التقارير الإيطالية - بمراقبته في مباراة الديربي ضد جنوى.

Getty Images

بيب جوارديولا منبهر بحسام عوار!

2018-11-28T22:10:25Z

بعد أداءه الرائع ضده في الأبطال

أبدى بيب جوارديولا إعجابه الشديد بحسام عوار لاعب وسط ليون بعد تألقه ضده في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وشوهد المدرب الإسباني برفقة أرتيتا وهما يتحدثان معه عقب نهاية المباراة بحسب ليكيب، مما أطلق الشائعات حول تحرك السيتي لضمه.

يُذكر أن مانشستر سيتي يبحث عن لاعب وسط منذ الصيف الماضي، بعد فشل صفقة جورجينيو ورحيله إلى تشيلسي.

جوارديولا يبحث عن بديل لميندي

2018-11-26T21:16:33Z

لكثرة إصاباته؟

بدأ جوارديولا بالتفكير جدياً في التعاقد مع ظهير أيسر جديد برغم الأداء الرائع من ميندي، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها الفرنسي منذ مجيئه تقريباً.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فأن الأسماء التي يفكر فيها بيب هي خوردي آلبا لاعب برشلونة خاصة مع عدم تجديده لعقده حتى الآن، وكذلك ساندرو ظهير يوفنتوس بسبب عدد ممانعة البيانكونيري لبيعه ولكن بالسعر المناسب.