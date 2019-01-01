اهتمام جاد من مانشستر سيتي بالتعاقد مع كوليبالي
هل سيفرط فيه نابولي؟
يبدو أن تعاقدات مانشستر سيتي الدفاعية لن تتوقف أبداً منذ مجئ جوارديولا، بعد التعاقد مع والكر، ميندي، دانيلو ولابورتي، أظهر السيتزين اهتماماً بضم مدافع جديد وهو كوليبالي لاعب نابولي.
وطبقاً لمصادر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فأن أبطال الدوري الإنجليزي على استعداد لتقديم عرض رسمي يصل إلى 95 مليون يورو من أجل التوقيعه معه.
وست هام يونايتد يرد على استفسار السيتي بخصوص رايس
ديكلان ينال إعجاب بيب
قام وست هام يونايتد بالرد على استفسار مانشستر سيتي فيما يخص التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب "ديكلان رايس" خاصةً مع سعي السيتزين لدعم هذا الخط بقوة منذ تعثر صفقة جورجينيو في الصيف الماضي.
وطبقاً لهذه التقارير، فأن المطارق أخبروا إدارة مانشستر سيتي بأن اللاعب ليس للبيع، مما سيضطر السماوي للنظر إلى خيارات آخرى.
السيتي يقترب من التعاقد مع جوهرة بنفيكا
لتعويض الرحيل المُنتظر لدياز
اقترب مانشستر سيتي من تعويض الرحيل المتوقع للناشئ دياز إلى ريال مدريد، بعد أن حدد بديله والذي سيكون من بنفيكا البرتغالي.
حيث أشارت صحيفة ريكورد إلى اقتراب الفريق الإنجليزي مع "تياجو دانتاس" صانع ألعاب بنفيكا بي ولاعب منتخب البرتغال تحت 19 عام، خاصةً وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي أيضاً.
جوارديولا يلمح لاقتراب دياز من الرحيل
في الطريق لريال مدريد
بات رحيل براهيم دياز عن مانشستر سيتي مسألة وقت ليس أكثر بعد أن ألمح بيب إلى اقترابه من مغادرة الفريق.
حيث صّرح جوارديولا قائلاً: إذا لم يرغب بالبقاء، يمكنه أن يرحل .. خاصةً مع تبقي عام واحد على نهاية عقده وعدم نيته للتجديد.
يُذكر أن صحيفة ماركا كانت قد أشارت إلى أن دياز يقترب من التوقيع للريال إما في يناير المقبل أو الصيف القادم على أقصى تقدير.
السيتي يراقب مدافع سامبدوريا في الديربي
هل يتحرك لضمه في الشتاء؟
يبدو أن رغبة بيب جوارديولا في ضم مدافعين جدد لم تتوقف حتى بعد التعاقد مع لابورتي، خاصةً وأن الفريق يراقب لاعب آخر في الدوري الإيطالي.
هذا المدافع هو الدانماركي أندرسن لاعب سامبدوريا والذي قام الفريق - بحسب التقارير الإيطالية - بمراقبته في مباراة الديربي ضد جنوى.
بيب جوارديولا منبهر بحسام عوار!
بعد أداءه الرائع ضده في الأبطال
أبدى بيب جوارديولا إعجابه الشديد بحسام عوار لاعب وسط ليون بعد تألقه ضده في مباريات دوري أبطال أوروبا.
وشوهد المدرب الإسباني برفقة أرتيتا وهما يتحدثان معه عقب نهاية المباراة بحسب ليكيب، مما أطلق الشائعات حول تحرك السيتي لضمه.
يُذكر أن مانشستر سيتي يبحث عن لاعب وسط منذ الصيف الماضي، بعد فشل صفقة جورجينيو ورحيله إلى تشيلسي.
جوارديولا يبحث عن بديل لميندي
لكثرة إصاباته؟
بدأ جوارديولا بالتفكير جدياً في التعاقد مع ظهير أيسر جديد برغم الأداء الرائع من ميندي، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها الفرنسي منذ مجيئه تقريباً.
وبحسب صحيفة توتو سبورت، فأن الأسماء التي يفكر فيها بيب هي خوردي آلبا لاعب برشلونة خاصة مع عدم تجديده لعقده حتى الآن، وكذلك ساندرو ظهير يوفنتوس بسبب عدد ممانعة البيانكونيري لبيعه ولكن بالسعر المناسب.