استفسر مانشستر سيتي من برشلونة في الأيام القليلة الماضية عن إمكانية التعاقد مع البرتغالي "سيميدو" ظهير أيمن الفريق، تمهيداً للتحرك لضمه إذا كان متاحاً.

أشارت مصادر صحيفة سبورت أن بطل الدوري الإنجليزي مهتم بضم سيميدو بعد أن تعثرت مفاوضات كانسيلو مع يوفنتوس، مما جعل السيتزين ينظروا إلى بدائل آخرى.