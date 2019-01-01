أبدى فريق أتلتيكو ناسيونال اهتماماً بالتعاقد مرة آخرى مع مارلوس مورينو، الذي لم يلعب مع الفريق الأول للسيتي حتى الآن بسبب عدم حصوله على رخصة العمل بإنجلترا والتي ستحتاج لبعض الوقت.

أشارت بعض المصادر الكولومبية بأن أتلتيكو مهتم بضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن أُعير الفترة الماضية إلى الدوري الإسباني، البرازيلي والمكسيكي.