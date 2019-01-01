لم يخفِ البيروفي كلويفرت أجويلار سعادته الكبيرة بالشائعات التي ربطته بالانتقال إلى مانشستر سيتي، متمنياً أن تكون هذه الأخبار صحيحة ويتفاوضوا لضمه في المستقبل القريب.

حيث صّرح أجويلار صاحب الـ16 عاماً قائلا: سأحب الذهاب إلى مانشستر سيتي، سأكون فخوراً للغاية لأنني سأقوم بتمثيل بلادي، أنا متأكد من متابعتهم لي في بطولة كوبا أمريكا تحت 17 عاماً.