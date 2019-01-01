نجح مانشستر سيتي في حسم صفقة البرتغالي جواو كانسيلو قادماً من صفوف يوفنتوس، بعد أن تمكن من التوصل مع إتفاق مع البيانكونيري على قيمة الصفقة ومع اللاعب على الشروط الشخصية، ليتبقى الفحص الطبي وتوقيع العقود.

أشارت مصادر دايلي ميل أن كانسيلو سينضم للسيتزين مقابل 32 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى انتقال دانيلو للسيدة العجوز في صفقة مبادلة، ومن المتوقع إغلاق الصفقة قبل نهاية سوق الانتقالات في إنجلترا هذا الأسبوع.