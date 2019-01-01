نجح رينجرز جلاسكو الأسكتلندي بقيادة جيرارد في التعاقد مع إحدى ناشئي مانشستر سيتي، وهو براندون باركر الذي يبلغ من العمر 22 عاماً.

انضم باركر لرينجرز في عقد مدته ثلاث سنوات، ويلعب كجناح أيسر وكان قد سبق وإن تمت إعارته إلى هيبرنيان في 2018، مما يعني أنها ليست المرة الأولى التي سيلعب فيها في أسكتلندا.