يحاول بايرن ميونخ استغلال تأخر إتمام مانشستر سيتي لصفقة جواو كانسيلو لاعب يوفنتوس، من أجل مزاحمته ومحاولة خطف اللاعب منه في الفترة المُقبلة.

حيث أشارت مصادر دايلي ميل أن البافاري انضم للسباق بقوة، وفي حال عدم توصل السيتي لإتفاق على ضمه، قد يندم مثلما حدث مع صفقة جورجينيو الذي وقع لتشيلسي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من ملعب الاتحاد.