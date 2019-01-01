يسعى مانشستر سيتي بقوة لدعم صفوفه هذا الصيف من أمريكا اللاتينية وتحديداً البرازيل، ولكن محاولته الرسمية الأولى باءت بالفشل بعد أن تم رفض عرضه لضم مهاجم بالميراس.

حيث أشارت بعض التقارير البرازيلية، أنه تم رفض عرض من الستيزين قيمته 6 مليون يورو للتوقيع مع الكولومبي الواعد"إيفان أنجيلو" صاحب الـ20 عاماً.