أكد الإسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي أن الموسم القادم هو الأخير له مع مانشستر سيتي، بعد أن قضى ما يقرب من 10 سنوات داخل ملعب الاتحاد.

حيث صّرح لاعب فالنسيا السابق بأنه لن يجدد عقده الذي سينتهي في الصيف المٌقبل، ومن المرجح إما أن يعود اللاعب إلى إسبانيا أو ينضم لأي دوري في أمريكا أو قارة آسيا مثل الصين واليابان.