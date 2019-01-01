أبدى فريق فالنسيا اهتماماً كبيراً بالتوقيع مع مانجالا مدافع مانشستر سيتي، والذي لا يوجد في حسابات بيب جوارديولا للموسم المقبل مع سعي السيتزين لضم مدافع جديد بعد رحيل كومباني.

أشارت مصادر سوبر ديبورتي أن الخفافيش يرغبوا بالتعاقد مع مانجالا، بعد أن قرروا تجاهلوا إعادة أوتاميندي مرة آخرى بسبب مطالبه المادية الكبيرة.