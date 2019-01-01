سيحاول البلجيكي فينسنت كومباني الاستفادة من علاقته الجيدة بمانشستر سيتي، من أجل تدعيم فريق أندرلخت الذي أصبح لاعباً ومدرباً له هذا الصيف.

أشارت مصادر "مانشستر إيفننج نيوز" أن السيتزين اقتربوا من التعاقد مع المدافع "ساندلر" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.