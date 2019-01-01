اقترب إيفرتون كثيراً من التعاقد مع "فابيان ديلف" لاعب وسط مانشستر سيتي خاصةً وأن اللاعب خرج من حسابات بيب جوارديولا بعد أن تم ضم رودري وأنجيلينو وهذا الصيف.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن التوفيز اقتربوا من التعاقد مع اللاعب مقابل 8 مليون جنيه إسترليني وفي عقد مدته ثلاث سنواتز.