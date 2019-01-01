اقترب ناشئ السيتي من الانضمام لصفوف "سبورتينج خيخون" الإسباني وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل أن يحصل على المزيد الدقائق لتجهيزه للفريق الأول في قادم السنوات.

أشارت مصادر صحيفة "آس" أن جارسيا سيوقع على عقد جديد مع السيتزين لمدة عامين، قبل أن تتم إعارته إلى خيخون.