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أخبار انتقالات مانشستر سيتي | ساني يرغب بالبقاء، وأوتاميندي مطلوب في إسبانيا

جول يرصد لكم آخر أخبار الانتقالات والتقارير الصادرة من مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق انتقالات صيف 2019

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أوتاميندي مطلوب في أتلتيكو مدريد

2019-06-25T14:11:17Z

يلقى المدافع الأرجنتيني "نيكولاس أوتاميندي" اهتماماً من قبل أتلتيكو مدريد الذي اعتاد على ضم المدافعين اللاتينيين، يرغب بإيجاد بديل للثنائي لوكاس هيرنانديز وجودين عقب رحيلهما في هذا الصيف.

طبقاً لصحيفة ماركا، فأن الروخيبلانكوس مهتم بالتعاقد مع أوتاميندي الذي خرج من حسابات بيب جوارديولا، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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ليروي ساني يفضل البقاء مع مانشستر سيتي

2019-06-25T14:08:43Z

عبر الألماني "ليروي ساني" عن رغبته بالبقاء مع مانشستر سيتي عن العودة للدوري الألماني، حتى وإن كان سينضم للعملاق البافاري الذي أبدى اهتمامه به لتعويض رحيل روبين وريبيري.

حيث أشارت مصادر "زود ديشته تسايتونج" أن ساني يفضل الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز كما أنه مستاء من رفض بايرن للتوقيع معه في 2016.

كلويفرت منبهر بشائعة اهتمام السيتي بضمه

2019-06-24T18:06:56Z

لم يخفِ البيروفي كلويفرت أجويلار سعادته الكبيرة بالشائعات التي ربطته بالانتقال إلى مانشستر سيتي، متمنياً أن تكون هذه الأخبار صحيحة ويتفاوضوا لضمه في المستقبل القريب.

حيث صّرح أجويلار صاحب الـ16 عاماً قائلا: سأحب الذهاب إلى مانشستر سيتي، سأكون فخوراً للغاية لأنني سأقوم بتمثيل بلادي، أنا متأكد من متابعتهم لي في بطولة كوبا أمريكا تحت 17 عاماً.

ليستر سيتي يماطل في بيع مدافعه ماجواير للسيتي

2019-06-24T14:16:59Z

للحصول على مقابل أكبر!

على غرار ما فعله ليستر سيتي مسبقاً في صفقة رياض محرز الذي اضطر للانتظار طويلاً من أجل حسم انتقاله لماشستر سيتي، يماطل الثعالب في مفاوضات مدافعه "ماجواير" المطلوب بقوة من أبطال الدوري الإنجليزي.

طبقاً لمصادر "ليستر ميركري" فأن إدارة الفريق لن تفرط في المدافع الدولي بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، وتفضل الانتظار للحصول على أكبر سعر ممكن لذا قد يتم بيعه قبل أيام من غلق السوق.ma

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مراهق سوشو يرفض الانضمام لمانشستر سيتي

2019-06-24T14:14:53Z

رفض "لوسيان أجومي" لاعب سوشو الفرنسي عرضاً من مانشستر سيتي بقيمة 6 مليون يورو من أجل الانتقال لصفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن اللاعب يفضل التوجه للكالتشيو.

طبقاً لبعض المصادر المقربة من نادي الإنتر، فأن أجومي يفضل التوقيع للنيراتزوري بدلاً من الستيزين، ويبدو أن الفريق الإيطالي قريباً بالفعل من ضم صاحب الـ17 عاماً

كوليبالي عن تركه نابولي: لا أعلم!

2019-06-24T09:44:34Z

تشير العديد من التقارير إلى أن خاليدو كوليبالي يعد هدفاً لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكنه لم يؤكد حتى الآن تركه نابولي.

وعند سؤاله ما إذا كان سيبقى في فريق الجنوب الإيطالي أم لا، قال السنغالي الدولي: "لا أعلم، اعتقد ذلك".

هونيس يلوم ساني على تعثر الصفقة

2019-06-23T21:13:29Z

ألقى أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ اللوم على ليروي ساني واتهمه بأنه السبب في تعثر صفقة انتقاله إلى البافاري، مع رغبة الفريق الألماني بتعويض نهاية حقبة روبين وريبيري.

حيث صّرح عن ساني قائلاً: إذا أراد المجئ سيحدث ذلك.. في إشارة منه إلى أن جناح السيتي هو من يرفض الرحيل عن صفوف الفريق من أجل العودة للدوري الألماني.

ماجواير يتجاهل مانشستر يونايتد وينضم للسيتي

2019-06-23T20:43:21Z

على ما يبدو أن المدافع الإنجليزي يرى أن مستقبله أفضل مع مانشستر سيتي

قالت صحيفة ميرو أن ليستر سيتي ومانشستر سيتي يستعدان لجعل ماجواير المدافع الأغلى في التاريخ، وذلك بمجرد التوقيع مع السيتيزنس بالمقابل الذي حدده الثعالب.

وفي حالة إبرام الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ستتكلف خزائن الأزرق السماوي 80 مليون جينهاً إسترلينياً، أي أنه سيكون أغلى من فيرجيل فان دايك المدافع الأغلى حتى الآن الذي انضم لليفربول مقابل 75 مليون جنيهاً إسترلينياً.

وستكون صفقة انضمام ماجواير لمانشستر سيتي ضاربةً للجار مانشستر يونايتد، حيث أنه مهتم بالتعاقد مع الإنجليزي الدولي، وجدير بالذكر أن راتب صاحب الـ27 عاماً قد يصل إلى 280 ألف جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً.

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جوندوجان يرغب بتجديد عقده مع مانشستر سيتي

2019-06-23T15:03:53Z

يرغب الألماني إلكاي جوندوجان بتجديد عقده مع مانشستر سيتي والبقاء داخل صفوف السيتزين لأطول فترة ممكنة، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين قريباً.

طبقا لمصادر صحيفة ذا صن، سيطلب جاندوجان من ممثليه الحصول على عقد جديد مدته أربع سنوات بالإضافة إلى زيادة راتبه الحالي بطبيعة الحال.

ليروي ساني يُفضل البقاء في مانشستر سيتي بدلاً من الانتقال إلى البافاري

2019-06-23T13:21:12Z

أفادت بعض التقارير عن صحيفة "The Sun" بأن الألماني الدولي ليروي ساني قد عُرض عليه صفقة للانتقال لصفوف بايرن ميونخ، ولكن اللاعب صرح على حد وصف الجريدة بأنه رفض هذا العرض ويُفضل السعي لتجديد عقده مع مانشستر سيتي.
حيث صرح اللاعب أن المنافسة في الدوري الإنجليزي أقوى وأكثر سرعة، على الرغم من عدم مشاركته في كل مباريات الفريق.

المدرب أنجيلو أليسيو مهتم بباولو فيرنانديز لاعب مانشستر سيتي

2019-06-23T13:08:06Z

صرحت صحيفة "The Sun" بأن أنجيلو أليسيو المدير الفني لنادي كيلمارنوك الاسكتلندي مهتم كثيراً باللاعب باولو فيرنانديز لاعب مانشستر سيتي.
وكان قد انضم لاعب خط الوسط إلى السيتيسينز منذ خمسة أعوام، وبالفعل خاض تدريب مع الفريق الأول بقيادة المدرب بيب جوارديولا، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة في نادي بريدا الهولندي لمدة سنتين والتي أنتهت في نهاية الموسم المنقضي.

مانشستر سيتي يقترب من إتمام أولى صفقاته هذا الصيف

2019-06-22T20:17:46Z

حارس مرمى جديد!؟

اقترب فريق مانشستر سيتي من إتمام أولى صفقاته هذا الصيف، وهو اللاعب "أسيير رييسجو" حارس مرمى فريق إيبار الإسباني، والذي أوشك على الانضمام للسيتزين.

طبقاً لمصادر موندو ديبورتيفو، فأن صاحب الـ35 عاماً سيكون أولى صفقات السماوي هذا الصيف، ومن المتوقع أن ينضم للطاقم التدريبي كمدرب لحراس المرمى في المستقبل القريب، أو بعد نهاية عقده الذي سيكون لمدة موسم على الأرجح.

مانشستر سيتي ينوي زيادة عرض كوليبالي

2019-06-22T14:57:40Z

هل يتخلى عنه نابولي؟

ينوي مانشستر سيتي زيادة العرض الذي سيقدمه لنابولي من أجل التوقيع مع السنغالي "كوليبالي" الذي يعتبر من أفضل المدافعين في قارة أوروبا في الوقت الراهن.

طبقاً لمصادر كالتشيو ميركاتو، فأن السيتزين سيرفعوا عرضهم إلى 100 مليون يورو من أجل إقناع البارتينوبي بالتخلي عن مدافعهم في سوق الانتقالات الحالي، ولكنه سيواجه منافسة من اليونايتد على ضمه.

كانسيلو يقترب من الانضمام لمانشستر سيتي

2019-06-21T22:23:24Z

الإتفاق تم تقريباً

اقترب مانشستر سيتي من التعاقد رسمياً مع البرتغالي "جواو كانسيلو" ظهير أيمن يوفنتوس الإيطالي، بعد أن أشارت التقارير إلى توصل الطرفين إلى إتفاق.

طبقاً لمصادر كالتشيو ميركاتو، فأن الصفقة وشيكة ولم يتبقَ سوى الاتفاق مع البيانكونيري على قيمة انتقاله والتي ستتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو.

مانشستر سيتي لا يمانع ببيع فابيان ديلف

2019-06-21T22:21:20Z

في حال وصول عرض مناسب

لن يمانع مانشستر سيتي ببيع لاعب الوسط "فابيان ديلف" هذا الصيف ولكن في حال وجود عرض مناسب يقنع إدارة الفريق بالتفريط فيه.

طبقاً لمصادر دايلي ميل، فأنه من المتوقع رحيل لاعب أستون فيلا السابق عن صفوف السماوي هذا الصيف بمجرد وصول عرض جيد، خاصةً مع اقتراب السيتي من التعاقد مع روردي من أتلتيكو مدريد.

رودري يقترب من إرتداء قميص مانشستر سيتي

2019-06-21T14:58:07Z

​أفادت تقارير بأن اللاعب رودريجو هيرناندير "رودري" لاعب أتلتيكو مدريد قد تلقى عرضاً من كلً من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، وبحسب ما نشرته صحيفة "Kicker" الألمانية أن الصراع القائم بين الفريقين الإنجليزي والألماني قد حسم بالفعل بسبب المبالغة في العرض من قبل السيتيسينز، وقد صرحت الصحيفة أن بطل الدوري الإنجليزي قد قدم عرضاً بـ70 مليون يورو للحصول على مدافع الروخي بلانكوس، وهو ما دعى البافاري لترك الصفقة عند هذا الحد.
وتتوقع الصحيفة أن ينضم بالفعل المدافع صاحب الـ22 عاماً إلى ناديه الجديد في أقرب وقت.

ليستر سيتي يحدد سعر هاري ماجواير

2019-06-20T22:40:29Z

مستغلاً الصراع على ضمه

يحاول فريق ليستر سيتي استغلال الاهتمام الكبير من قطبي مانشستر بالتعاقد مع ماجواير من أجل الحصول على مقابل مادي عالي، خاصةً وأن السيتزين مصممين على التعاقد مع مدافع جديد هذا الصيف.

طبقاً لمصادر ليسترشاير لايف، فأن نائب رئيس الثعالب لن يفرط في المدافع الدولي الإنجليزي بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، وسط صراع مع اليونايتد على ضم اللاعب.

رسمياً.. زينشينكو يجدد عقده مع مانشستر سيتي

2019-06-20T22:38:28Z

لثلاث سنوات إضافية

أعلن مانشستر سيتي عن تجديد عقد لاعبه الأوكراني "زينشينكو" لثلاث سنوات إضافية، بعد أن نجح اللاعب بإقناع بيب جوارديولا بالبقاء ونجح في استغلال الفرصة المتاحة له أمثل استغلال.

كان زينشينكو على وشك الرحيل في يناير الماضي إلى ريال بتيس، ولكن اللاعب أصر على الاستمرار والمحاربة على مكانه مع الفريق، ليدخل حسابات بيب مجدداً.

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هاري ماجواير يقترب من مانشستر سيتي

2019-06-20T22:36:35Z

بعد صراع مع اليونايتد


​صرحت صحيفة "ديلي ستار" بأن مانشستر سيتي أقترب من ضم الظهير الأيسر هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي، وأوضحت أن إدارة السيتيسينز كانت في صراع مع مانشستر يونايتد الذي كان يحاول منذ مدة للتعاقد مع اللاعب، ولكن يبدوا أن الصراع أقترب من أن يُحسم.


حيث تُشير بعض التقارير أن السيتي قد تقدم بعرض بقيمة 65 مليون يورو للمدافع صاحب الـ26 عاماً، وأنه من المتوقع أن تُحسم الصفقة خلال الأسبوع المُقبل.
 

اهتمام جاد من مانشستر سيتي بالتعاقد مع كوليبالي

2019-06-20T22:35:54Z

هل سيفرط فيه نابولي؟

يبدو أن تعاقدات مانشستر سيتي الدفاعية لن تتوقف أبداً منذ مجئ جوارديولا، بعد التعاقد مع والكر، ميندي، دانيلو ولابورتي، أظهر السيتزين اهتماماً بضم مدافع جديد وهو كوليبالي لاعب نابولي.

وطبقاً لمصادر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فأن أبطال الدوري الإنجليزي على استعداد لتقديم عرض رسمي يصل إلى 95 مليون يورو من أجل التوقيعه معه.

وست هام يرد على استفسار السيتي بخصوص رايس

2019-06-20T22:35:14Z

بيب معجب للغاية بديكلان

قام وست هام يونايتد بالرد على استفسار مانشستر سيتي فيما يخص التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب "ديكلان رايس" خاصةً مع سعي السيتزين لدعم هذا الخط بقوة منذ تعثر صفقة جورجينيو في الصيف الماضي.

وطبقاً لهذه التقارير، فأن المطارق أخبروا إدارة مانشستر سيتي بأن اللاعب ليس للبيع، مما سيضطر السماوي للنظر إلى خيارات آخرى.