مستغلاً الصراع على ضمه

يحاول فريق ليستر سيتي استغلال الاهتمام الكبير من قطبي مانشستر بالتعاقد مع ماجواير من أجل الحصول على مقابل مادي عالي، خاصةً وأن السيتزين مصممين على التعاقد مع مدافع جديد هذا الصيف.

طبقاً لمصادر ليسترشاير لايف، فأن نائب رئيس الثعالب لن يفرط في المدافع الدولي الإنجليزي بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، وسط صراع مع اليونايتد على ضم اللاعب.