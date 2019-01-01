أنجيلينو يعود للسيتي مجدداً

أعلن مانشستر سيتي عن التعاقد مع أنجيلينو قادماً من صفوف أيندهوفن الهولندي في صفقة كلفت السماوي حوالي 5.3 مليون جنيه إسترليني، وهي صفقة مهمة للفريق الذي كان في أمس الحاجة إلى ظهير أيسر.

انضم أنجيلينو للسيتي بعد أن قام السيتزين بتفعيل خيار إعادة شراء اللاعب الذي ترترع في أكاديمية الفريق، قبل أن يرحل إلى هولندا ويثبت نفسه مع أيندهوفن.