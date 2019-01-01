أثار بيب جوارديولا الجدل حول اهتمام السيتي بضم رودري لاعب أتلتيكو مدريد عندما رفض تأكيد أو نفي اقتراب السيتزين من التعاقد مع اللاعب.

حيث نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو تصريحات للأصلع يرد فيها على سؤال عن احتمالية قدوم اللاعب لملعب الاتحاد فأجاب: ليس لدي أدنى فكرة، سنرى.