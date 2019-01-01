أعلن مانشستر سيتي رسمياً عن رحيل موهبته "بالمر براون" والذي انضم إلى رابيد فيينا النمساوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل اكتساب المزيد من الخبرة والحصول على المزيد من الدقائق.

كان بالمر قد انضم لمانشستر سيتي من فريق كاناس في يناير من عام 2018 في انتقال مجاني، وأُعير في المواسم الماضية إلى الدوري البلجيكي والهولندي، ويلعب كقلب دفاع، في حال أثبت نفسه، سيمكن الاعتماد عليه مع الفريق الأول مستقبلاً.