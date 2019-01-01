انضم مانشستر سيتي لقائمة الراغبين في الحصول على خدمات جوهرة فلومينيسي "جواو بيدرو" الذي يقدم أداءاً رائعاً برفقة ناديه في الدوري البرازيلي على الرغم من صغر سنه.

حيث أشارت مصادر دايلي ستار بأن السيتي قد يخترق إتفاق واتفورد مع فلومينيسي على ضم اللاعب في 2020 مقابل 2 مليون جنيه إسترليني، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي والتي تساوي 18 مليون جنيه إسترليني.