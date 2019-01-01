ألمحت صديقة "أنجيلينو" ظهير أيسر أيندهوفن لاقتراب عودة اللاعب إلى صفوف مانشستر سيتي مرة آخرى، بعد أن كان لاعباً في الأكاديمية قبل أن يرحل إلى الدوري الهولندي، يحصل على فرصته ويثبت نفسه.

قامت بوضع صورة على حسابها بإنستغرام عبارة عن ورقة بها شعار مانشستر سيتي ومكتوب بها عبارات ترحيب بالعودة مجدداً إلى النادي مرة آخرى.