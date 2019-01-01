رفض مانشستر سيتي عرضاً من بايرن ميونخ للجناح الألماني ليروي ساني والذي كان قد تضمن مبادلة له مع النمساوي آلابا الظهير الأيسر للفريق، حسبما أشارت أخر التقارير.

أكدت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن بيب جوارديولا رفض مبادلة ساني مع آلابا بعد أن قام الفريق بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد هذا الصيف وهو أنجيلينو.