النيجيري أونيي يعود لفريقه القديم
على سبيل الإعارة
انضم المهاجم النيجيري أونيي إلى فريق موسكرن البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لتكون الإعارة الثانية له مع نفس الفريق.
وكان أونيي مُعاراً لفريق جينت البلجيكي ولكنه لم يكن موفقاً معهم، ليتم قطع إعارته وينتقل إلى موسكرن مرة آخرى حتى نهاية الموسم.
وودبيرن قد يُعار مجدداً
لدوري الدرجة الأولى أيضاً
يقترب وودبيرن من العودة إلى دوري الدرجة الأولى مجدداً بعد فترة إعارة غير موفقة مع فريق شيفيلد يونايتد، بعد أن أبدى فريقاً آخر اهتماماً بضمه.
وتشير التقارير إلى أن وست بروميتش آلبيون يرغب في ضم الويلزي على سبيل الإعارة، خاصةً بعد أن قرر ليستر وبشكل مفاجئ قطع إعارة هارفي بارنز أحد نجوم البروم في هذا الموسم.
كلوب ينوي الحفاظ على أوريجي
حتى نهاية الموسم على الأقل
لا ينوي يورجن كلوب التفريط في مهاجمه ديفوك أوريجي برغم اهتمام بعض الأندية بضمه وعدم حصوله على الفرصة بالشكل المطلوب.
وبحسب مصادر ليفربول إيكو، فأن الألماني يخطط للإبقاء على اللاعب البلجيكي حتى نهاية الموسم خاصةً بعد بيع سولانكي إلى بورنموث.
كلوب يؤكد بقاء كاماتشو
ويرفض عرض سبورتينج لشبونة
أكد الألماني يورجن كلوب على بقاء اللاعب الواعد رفائيل كاماتشو مع الفريق وعدم رحيله ولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
كان سبورتيج لشبونة قد أبدى رغبته بالتعاقد مع كاماتشو مؤقتاً، ولكن كلوب أشار في المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون أن اللاعب لن يرحل عن النادي.
آرون رامسي في الصورة
برغم اقترابه من يوفنتوس
على الرغم من اقترابه من الانتقال إلى يوفنتوس حسبما أشارت أخر التقارير، ولكن لازال ليفربول خياراً قوياً للاعب في حال تعثر انتقاله للفريق الإيطالي.
حيث أفادت مصادر بي بي سي أن اللاعب في حال قرر البقاء في إنجلترا، فأن الريدز هو خياره الأول للانضمام لهم.
وودبيرن يترك شيفيلد يونايتد
بعد إعارة غير موفقة
عاد الويلزي الصغير وودبيرن إلى فريق ليفربول مرة آخرى، بعد أن قضى فترة إعارة غير موفقة مع فريق شيفيلد يونايتد منذ بداية الموسم.
وعلى الرغم أن ليفربول لم يخبر إدارة شيفيلد رسمياً بقطع الإعارة، ولكن اللاعب سينضم للتدريبات الكاملة في غضون أيام قليلة، بعد أن تعاقد اليونايتد مع بديله وهو دويل لاعب إيفرتون على سبيل الإعارة أيضاً.
ليفربول مهتم بحارس رديف جانجون الفرنسي
لتدعيم الأكاديمية؟
أبدى ليفربول اهتمامه بضم دومينيك يوفينجاني حارس رديف فريق جانجون الفرنسي، تمهيداً لضمه في الفترة المقبلة.
وبحسب مصادر فوت ميركاتو فأن ليفربول يواجه منافسة من مارسيليا، برايتون وليستر سيتي على ضم اللاعب.
نية للإبقاء على كاماتشو
برغم اهتمام لشبونة
ينوي ليفربول الإبقاء على مدافعه الشاب رفائيل كاماتشو على الرغم من وجود اهتمام كبير من لشبونة لضمه على سبيل الإعارة.
وسيحاول الريدز الإبقاء على اللاعب الذي شارك في مباراة الكأس ضد وولفرهامبتون، خاصةً مع إصابة جو جوميز ورحيل كلاين إلى بورنموث حتى نهاية الموسم.