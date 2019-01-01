اشتعل الصراع على ضم الويلزي هاري ويلسون بعد أن تألق جناح ليفربول في تحضيرات الموسم الجديد، لتصل بعض العروض لضمه بصفة نهائية على الرغم من رغبة كلوب بالإبقاء عليه.

أشارت مصادر ميرور أن نيوكاسل وأستون فيلا في صراع على ضم اللاعب الذي تألق مع ديربي كاونتي في الموسم الماضي، ويقيمه الريدز بحوالي 25 مليون جنيه إسترليني.