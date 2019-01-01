أعلن ليفربول عن تعاقده مع الإسباني أدريان حارس مرمى وست هام يونايتد السابق وذلك في صفقة انتقال حر، عقب رحيل سيمون مينيوليه إلى صفوف كلوب بروج البلجيكي مقابل 6 مليون جنيه إسترليني مما اضطر الريدز للتحرك سريعاً لتعويضه.

عقب رحيل مينيوليه بساعات، قام ليفربول بالتعاقد مع أدريان من أجل أن يكون بديلاً للبرازيلي آليسون عقب أن تم الاستغناء عن خدمات اللاعب في وقت سابق من قبل المطارق، ليكون أولى صفقات الفريق الأول هذا الصيف.

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