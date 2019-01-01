أفادت بعض التقارير بأن ليفربول يسعى للتوقيع مع اللاعب الناشئ سيب فان دن بيرج لاعب بي أي سي زفوله الهولندي، ولكنه سيواجه منافسة صعبة في ظل أهتمام مجموعة من أفضل الأندية الأوروبية بالمدافع الصغير.

يحتاج الريدز لضم المدافع صاحب الـ17 عاماً في الميركاتو الحالي، ولكن في ظل المستوى الذي يقدمه اللاعب والذي يُبشر بمستقبل كبير، فهناك أكثر من فريق يسعى لضم الهولندي سيب فان دن بيرج مثل بايرن ميونخ وأياكس و آيندهوفن الذين يحرصون لضم اللاعب أيضاً في سوق الانتقالات الحالي.

في حين أن سابمدوريا قد تقدم بالفعل بعرض 2.5 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الشتويه القادمة.