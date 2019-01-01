اقترب ليفربول من إتمام أولى صفقاته الصيفية للفريق الأول، بعد أن أشارت أخر التقارير أن المفاوضات مع فيبرو لاعب ريال بتيس وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية.

حيث أشارت مصادر "موتشو ديبورتي" بأن الناديين سيتفقا على بيع فيبرو إلى ليفربول مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى المهاجم البلجيكي أوريجي.