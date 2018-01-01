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أخبار انتقالات ليفربول | أولاس يتحدث مجدداً عن فقير، وهاري ويلسون قد يعود في يناير

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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Getty Images

هاري ويلسون قد يعود في يناير

2018-12-14T22:01:25Z

كلوب معجب بتطور اللاعب

لم ينفِ يورجن كلوب إمكانية استعادة خدمات اللاعب الويلزي هاري ويلسون في يناير المقبل، إن اضطرت الحاجة خاصةً مع تألقه اللافت للنظر برفقة ديربي كاونتي.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد ألمح المدرب الألماني إلى أن وجود أي نقص في أجنحة الفريق قد يجبره على الاستعانة باللاعب ويلسون في يناير المٌقبل.

يُذكر أن فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي كان قد سبق وأّكد أن ليفربول يملك خيار لقطع إعارة اللاعب متى شاء.

PAUL ELLIS

أولاس يتحدث مجدداً عن فقير

2018-12-14T21:58:56Z

ويفتش عن كواليس الصفقة

مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية في بداية عام 2019، عاد أولاس مالك ليون الفرنسي ليتحدث عن كواليس فشل انتقال نبيل فقير إلى ليفربول في الصيف الماضي.

ويؤمن أولاس أن حجة ركبة اللاعب ليست السبب الحقيقي وراء تغيير موقف الفريق الإنجليزي بشكل مفاجئ ومشيراً إلى أن الإتفاق لم يوجد بين الأطراف الثلاثة برمتها وليس بين الناديين فقط.

يُذكر أن فقير واصل تألقه مع ليون وقاد الفريق للتأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن قاد فريقه للتعادل مع شاختار دونيستك في أوكرانيا بهدف لكل منهما.

ميلان مهتم بثنائي هجوم ليفربول

2018-12-12T22:14:41Z

ولكن كخيار ثاني!

يواصل فريق ميلان بحثه عن ضم مهاجم في يناير، وبعد أن نفى ليوناردو إمكانية التعاقد مع إبراهيموفيتش، حول الروسونيري أنظاره إلى ثنائي هجوم ليفربول.

ولكن طبقاً لكالتشيو ميركاتو فأن أوريجي وستوريدج المطلوبين من قبل ميلان هُم مجرد خيار ثاني في حال فشل الفريق في التعاقد مع المخضرم كوالياريلا مهاجم سامبدوريا.

Getty

ليفربول مهتم بلاعب وسط برايتون

2018-12-12T22:10:51Z

جروس يدخل اهتمامات كلوب

أبدى فريق ليفربول اهتماماً مفاجئاً بلاعب برايتون جروس في ظل بحث الريدز عن صانع ألعاب منذ رحيل كوتينيو وفشل صفقة نبيل فقير في الصيف الماضي.

وبحسب دايلي ميرور فأن العملاق الإنجليزي مستعد لدفع 15 مليون للتعاقد مع جروس والذي كان كلوب يتابعه منذ أن كان هو مدرباً لدورتموند وباسكال لاعباً لإنغولشتات.

يُذكر أن جروس في أول مواسمه في الدوري الإنجليزي نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين، وتمت مكافئته على ذلك بتجديد عقده لأربع سنوات.

هيرتا برلين يرغب بضم جروجيتش نهائياً

2018-12-10T20:13:10Z

مدرب هيرتا منبهر للغاية بالصربي

يُمني دارداي مدرب هيرتا برلين النفس بالتمكن من ضم جروجيتش نهائياً بعد انتهاء إعارته مع ليفربول والتي تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ووصف دارداي اللاعب الصربي بأنه أفضل لاعب وسط في الفريق في أخر عشرين عاماً، لذا يجب على الإدارة أن تبذل كل ما بوسعها من أجل ضمه بشكل نهائي.

Getty Images

رسمياً.. جو جوميز يجدد عقده مع الفريق

2018-12-10T20:09:15Z

وتستمر سلسلة الحفاظ على أبرز المواعب والنجوم

أعلن الموقع الرسمي لفريق ليفربول يوم أمس الثلاثاء عن تجديد عقد مدافع الفريق جو جوميز ليتمد حتى صيف 2024، بعد أن كون اللاعب شراكة دفاعية مميزة للغاية بجوار فان دايك.

ويأتي تجديد جو جوميز لعقده لينضم إلى سلسلة اللاعبين الذي استطاع النادي إقناعهم بتجديد عقودهم مؤخراً وهم صلاح، ماني وفيرمينو، والتالي ربما يكون الأسكتلندي روبيرتسون.

جيرارد يسعى مجدداً خلف سولانكي

2018-12-07T18:47:51Z

بعد أن فشل في ضمه في الصيف

بعد محاولات غير ناجحة في ضم سولانكي من ليفربول في الصيف الماضي، سيحاول جيرارد مفاوضة ليفربول مرة آخرى من أجل إقناعهم بالتخلي عنه حتى نهاية الموسم.

ويرغب أسطورة الريدز بدعم هجوم فريقه رينجرز من أجل المنافسة على لقب الدوري الأسكتلندي حتى النهاية، ويعول على قلة مشاركات سولانكي من أجل الانضمام والحصول على فرصته على غرار ريان كينت وإيجاريا المُعارين من ليفربول أيضاً.

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