هاري ويلسون قد يعود في يناير
كلوب معجب بتطور اللاعب
لم ينفِ يورجن كلوب إمكانية استعادة خدمات اللاعب الويلزي هاري ويلسون في يناير المقبل، إن اضطرت الحاجة خاصةً مع تألقه اللافت للنظر برفقة ديربي كاونتي.
وفي المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد ألمح المدرب الألماني إلى أن وجود أي نقص في أجنحة الفريق قد يجبره على الاستعانة باللاعب ويلسون في يناير المٌقبل.
يُذكر أن فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي كان قد سبق وأّكد أن ليفربول يملك خيار لقطع إعارة اللاعب متى شاء.
أولاس يتحدث مجدداً عن فقير
ويفتش عن كواليس الصفقة
مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية في بداية عام 2019، عاد أولاس مالك ليون الفرنسي ليتحدث عن كواليس فشل انتقال نبيل فقير إلى ليفربول في الصيف الماضي.
ويؤمن أولاس أن حجة ركبة اللاعب ليست السبب الحقيقي وراء تغيير موقف الفريق الإنجليزي بشكل مفاجئ ومشيراً إلى أن الإتفاق لم يوجد بين الأطراف الثلاثة برمتها وليس بين الناديين فقط.
يُذكر أن فقير واصل تألقه مع ليون وقاد الفريق للتأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن قاد فريقه للتعادل مع شاختار دونيستك في أوكرانيا بهدف لكل منهما.
ميلان مهتم بثنائي هجوم ليفربول
ولكن كخيار ثاني!
يواصل فريق ميلان بحثه عن ضم مهاجم في يناير، وبعد أن نفى ليوناردو إمكانية التعاقد مع إبراهيموفيتش، حول الروسونيري أنظاره إلى ثنائي هجوم ليفربول.
ولكن طبقاً لكالتشيو ميركاتو فأن أوريجي وستوريدج المطلوبين من قبل ميلان هُم مجرد خيار ثاني في حال فشل الفريق في التعاقد مع المخضرم كوالياريلا مهاجم سامبدوريا.
ليفربول مهتم بلاعب وسط برايتون
جروس يدخل اهتمامات كلوب
أبدى فريق ليفربول اهتماماً مفاجئاً بلاعب برايتون جروس في ظل بحث الريدز عن صانع ألعاب منذ رحيل كوتينيو وفشل صفقة نبيل فقير في الصيف الماضي.
وبحسب دايلي ميرور فأن العملاق الإنجليزي مستعد لدفع 15 مليون للتعاقد مع جروس والذي كان كلوب يتابعه منذ أن كان هو مدرباً لدورتموند وباسكال لاعباً لإنغولشتات.
يُذكر أن جروس في أول مواسمه في الدوري الإنجليزي نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين، وتمت مكافئته على ذلك بتجديد عقده لأربع سنوات.
هيرتا برلين يرغب بضم جروجيتش نهائياً
مدرب هيرتا منبهر للغاية بالصربي
يُمني دارداي مدرب هيرتا برلين النفس بالتمكن من ضم جروجيتش نهائياً بعد انتهاء إعارته مع ليفربول والتي تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.
ووصف دارداي اللاعب الصربي بأنه أفضل لاعب وسط في الفريق في أخر عشرين عاماً، لذا يجب على الإدارة أن تبذل كل ما بوسعها من أجل ضمه بشكل نهائي.
رسمياً.. جو جوميز يجدد عقده مع الفريق
وتستمر سلسلة الحفاظ على أبرز المواعب والنجوم
أعلن الموقع الرسمي لفريق ليفربول يوم أمس الثلاثاء عن تجديد عقد مدافع الفريق جو جوميز ليتمد حتى صيف 2024، بعد أن كون اللاعب شراكة دفاعية مميزة للغاية بجوار فان دايك.
ويأتي تجديد جو جوميز لعقده لينضم إلى سلسلة اللاعبين الذي استطاع النادي إقناعهم بتجديد عقودهم مؤخراً وهم صلاح، ماني وفيرمينو، والتالي ربما يكون الأسكتلندي روبيرتسون.
جيرارد يسعى مجدداً خلف سولانكي
بعد أن فشل في ضمه في الصيف
بعد محاولات غير ناجحة في ضم سولانكي من ليفربول في الصيف الماضي، سيحاول جيرارد مفاوضة ليفربول مرة آخرى من أجل إقناعهم بالتخلي عنه حتى نهاية الموسم.
ويرغب أسطورة الريدز بدعم هجوم فريقه رينجرز من أجل المنافسة على لقب الدوري الأسكتلندي حتى النهاية، ويعول على قلة مشاركات سولانكي من أجل الانضمام والحصول على فرصته على غرار ريان كينت وإيجاريا المُعارين من ليفربول أيضاً.