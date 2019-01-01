مدونة حية

أخبار انتقالات ليفربول | فقير يتحدث مجدداً عن الريدز، وحقيقة تواجد رابيو في مباراة توتنهام

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
التعليقات()
Getty

ما هي حقيقة تواجد رابيو في آنفيلد في مباراة توتنهام؟

2019-04-03T20:50:25Z

اللاعب مطلوب بالفعل من الريدز

التقطت الكاميرات صورة لشخص يشبه رابيو كثيراً في مباراة ليفربول وتوتنهام في آنفيلد، ليتحدث الجميع عنها ويتنبئ باقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف الزعيم الأحمر في الصيف المقبل.

ثم أعلن أحد الأشخاص من مشجعي ليفربول على حسابه على تويتر ويدعى "كونور ديني" أنه هو الشخص الموجود بالصورة وليس أدريان رابيو كما كان جزء كبير من محبي الفريق يتمنى.

(C)Getty Images

نبيل فقير يتحدث مجدداً عن تعثر انتقاله لليفربول

2019-04-03T20:46:51Z

هل يعود الاهتمام بضمه؟

على الرغم أن ليفربول قرر المضي قدماً بدون فقير بعد تعثر التعاقد معه في الصيف الماضي بشكل مفاجئ ولأسباب تعد مجهولة حتى الآن، لازال اللاعب يتحدث عن تلك الذكريات السيئة بالنسبة له بالطبع.

حيث صرح اللاعب لمصادر تيلي فوت قائلاً: ما حدث مع ليفربول؟ أنه جزء من مسيرة أي لاعب ولكنه يجعلك أقوى ويجب علينا المضي قدماً للأمام، لا أعلم ما سأفعله في الصيف المقبل ولكنني مرتاح في ليون.

ليفربول يجدد اهتمامه بضم أودوي

2019-03-21T20:53:29Z

في منافسة مع البايرن

جدد ليفربول اهتمامه بالتعاقد مع لاعب تشيلسي الواعد "كالوم هودسون أودوي" والذي يرغب بالرحيل عن صفوف البلوز من أجل ضمان الحصول على فرصته مع الفريق الأول باستمرار.

وبحسب مصادر بيلد الألمانية فأن الريدز جددوا اهتمامهم بالموهبة الإنجليزية ومن المتوقع التحرك لضمه في الصيف المُقبل، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من بايرن ميونخ.

GLYN KIRK

لاتسيو يقترب من التعاقد مع ألبيرتو مورينو

2019-03-21T20:50:37Z

بعد أن بات منسياً في ليفربول

اقترب فريق لاتسيو من التعاقد مع لاعب آخر من ليفربول بعد لويس ألبيرتو ولوكاس ليفا، ألا وهو الظهير الأيسر الإسباني "ألبيرتو مورينو" والذي لم يعد ضمن خطط يورجن كلوب.

بحسب مصادر صحيفة الإندبندنت فأن الفريق الإيطالي لديه إتفاق مبدئي مع مورينو، الذي من المتوقع رحيله عن الريدز في الصيف المقبل بعد قضاء خمس سنوات مع الفريق.

لاتسيو يجدد اهتمامه بضم الناشئ أديكانيه

2019-03-16T22:01:55Z

متشجعاً برغبته في الرحيل

جدد فريق لاتسيو اهتمامه بضم ناشئ ليفربول بوبي أديكانيه، والذي يرغب بالرحيل عن الفريق من أجل الحصول على فرصته مع أي نادي أخر في الفريق الأول له.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فأن أديكانيه مصمم على المغادرة، وهو ما سيشجع النسور على التحرك مجدداً لضمه بعد فشل محاولات الصيف الماضي.

Getty

جالاطة سراي مهتم بضم الصربي جروجيتش

2019-03-16T21:55:39Z

المُعار إلى برلين

أبدى فريق جالاطة سراي التركي اهتماماً قوياً بضم الصربي جروجيتش بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق المُعار له في الموسم الحالي وهو "هيرتا برلين".

وبحسب مصادر صحيفة "فاناتيك" التركية فأن فريق جالاطة سراي يستعد لتقديم عرض رسمي للاعب في أقرب فرصة ممكنة، وتحديداً في الصيف المُقبل.

ليفربول يصارع مجدداً لضم رابيو

2019-03-08T20:48:58Z

بعد انسحاب برشلونة

شجع فشل المفاوضات بين برشلونة والفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان بعض الأندية على محاولة ضمه مجدداً ومن بينهم ليفربول.

وبحسب بعض المصادر الفرنسية فأن الريدز يعد واحداً من ثلاثة أندية في مفاوضات مع رابيو بالإضافة إلى مانشستر سيتي وتوتنهام.

يُذكر أن رابيو الذي سيكون متاحاً مجاناً في الصيف المقبل يشترط الحصول على راتب سنوي يقدر بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني.

Getty

ليستر يتراجع عن فكرة ضم ويلسون

2019-03-08T20:45:24Z

على سبيل الإعارة

تراجع فريق ليستر عن التعاقد مع الويلزي هاري ويلسون لاعب ليفربول المُعار إلى صفوف ديربي كاونتي وذلك بعد أن أبدى الفريق اهتماماً كبيراً بالتعاقد معه في الأونة الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن السبب في ذلك يعود إلى التوقيع مع براندن رودجرز والذي لا يفضل التعاقد مع اللاعب.