اللاعب مطلوب بالفعل من الريدز

التقطت الكاميرات صورة لشخص يشبه رابيو كثيراً في مباراة ليفربول وتوتنهام في آنفيلد، ليتحدث الجميع عنها ويتنبئ باقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف الزعيم الأحمر في الصيف المقبل.

ثم أعلن أحد الأشخاص من مشجعي ليفربول على حسابه على تويتر ويدعى "كونور ديني" أنه هو الشخص الموجود بالصورة وليس أدريان رابيو كما كان جزء كبير من محبي الفريق يتمنى.