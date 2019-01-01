في منافسة مع البايرن

جدد ليفربول اهتمامه بالتعاقد مع لاعب تشيلسي الواعد "كالوم هودسون أودوي" والذي يرغب بالرحيل عن صفوف البلوز من أجل ضمان الحصول على فرصته مع الفريق الأول باستمرار.

وبحسب مصادر بيلد الألمانية فأن الريدز جددوا اهتمامهم بالموهبة الإنجليزية ومن المتوقع التحرك لضمه في الصيف المُقبل، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من بايرن ميونخ.