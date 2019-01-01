ليفربول يجدد اهتمامه بضم أودوي
في منافسة مع البايرن
جدد ليفربول اهتمامه بالتعاقد مع لاعب تشيلسي الواعد "كالوم هودسون أودوي" والذي يرغب بالرحيل عن صفوف البلوز من أجل ضمان الحصول على فرصته مع الفريق الأول باستمرار.
وبحسب مصادر بيلد الألمانية فأن الريدز جددوا اهتمامهم بالموهبة الإنجليزية ومن المتوقع التحرك لضمه في الصيف المُقبل، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من بايرن ميونخ.
لاتسيو يقترب من التعاقد مع ألبيرتو مورينو
بعد أن بات منسياً في ليفربول
اقترب فريق لاتسيو من التعاقد مع لاعب آخر من ليفربول بعد لويس ألبيرتو ولوكاس ليفا، ألا وهو الظهير الأيسر الإسباني "ألبيرتو مورينو" والذي لم يعد ضمن خطط يورجن كلوب.
بحسب مصادر صحيفة الإندبندنت فأن الفريق الإيطالي لديه إتفاق مبدئي مع مورينو، الذي من المتوقع رحيله عن الريدز في الصيف المقبل بعد قضاء خمس سنوات مع الفريق.
لاتسيو يجدد اهتمامه بضم الناشئ أديكانيه
متشجعاً برغبته في الرحيل
جدد فريق لاتسيو اهتمامه بضم ناشئ ليفربول بوبي أديكانيه، والذي يرغب بالرحيل عن الفريق من أجل الحصول على فرصته مع أي نادي أخر في الفريق الأول له.
وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فأن أديكانيه مصمم على المغادرة، وهو ما سيشجع النسور على التحرك مجدداً لضمه بعد فشل محاولات الصيف الماضي.
جالاطة سراي مهتم بضم الصربي جروجيتش
المُعار إلى برلين
أبدى فريق جالاطة سراي التركي اهتماماً قوياً بضم الصربي جروجيتش بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق المُعار له في الموسم الحالي وهو "هيرتا برلين".
وبحسب مصادر صحيفة "فاناتيك" التركية فأن فريق جالاطة سراي يستعد لتقديم عرض رسمي للاعب في أقرب فرصة ممكنة، وتحديداً في الصيف المُقبل.
ليفربول يصارع مجدداً لضم رابيو
بعد انسحاب برشلونة
شجع فشل المفاوضات بين برشلونة والفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان بعض الأندية على محاولة ضمه مجدداً ومن بينهم ليفربول.
وبحسب بعض المصادر الفرنسية فأن الريدز يعد واحداً من ثلاثة أندية في مفاوضات مع رابيو بالإضافة إلى مانشستر سيتي وتوتنهام.
يُذكر أن رابيو الذي سيكون متاحاً مجاناً في الصيف المقبل يشترط الحصول على راتب سنوي يقدر بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني.
ليستر يتراجع عن فكرة ضم ويلسون
على سبيل الإعارة
تراجع فريق ليستر عن التعاقد مع الويلزي هاري ويلسون لاعب ليفربول المُعار إلى صفوف ديربي كاونتي وذلك بعد أن أبدى الفريق اهتماماً كبيراً بالتعاقد معه في الأونة الأخيرة.
وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن السبب في ذلك يعود إلى التوقيع مع براندن رودجرز والذي لا يفضل التعاقد مع اللاعب.
فرانكفورت قد يعيد كاريوس للدوري الألماني
في الصيف المُقبل
يرغب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني باستغلال الظروف الاقتصادية التي يمر بها فريق بشكتاش التركي من أجل التعاقد مع حارس مرماه "كاريوس" المُعار من فريق ليفربول.
وطبقاً لبعض المصادر التركية، فأن فرانكفورت يرغب بقوة في استعارة اللاعب من الريدز خاصةً وأن كاريوس لا يمنع بترك الفريق بسبب عدم حصوله على راتب عالي كما يشير التقرير.
ليفربول يصعد اهتمامه بضم إيسكو
مع تجاهل ريال مدريد له
قام ليفربول بتصعيد اهتمامه بضم إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد خاصةً مع تجاهل المدرب الأرجنتيني سولاري له منذ أن تم تعيينه خلفاً للمدرب جولين لوبتيجي.
وبحسب مصادر صحيفة توتو سبورت فأن الريدز انضموا للصراع على ضم إيسكو بقوة ولكن بجانب وجود منافسة من طرفي مدينة مانشستر.